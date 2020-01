Incidente stradale tra via dei Donoratico e via dei Visconti dove una Citroen C3 condotta da un uomo 44enne cagliaritano, uscendo dalla via dei Visconti si è scontrata con una moto honda proveniente da via dei Donoratico, guidata da un ragazzo 28enne di Cagliari.

Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato trasportato da un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità.

Nella circostanza rimaneva coinvolto un secondo motociclista alla guida di una Honda cbr, un ragazzo 28enne anch’esso cagliaritano, entrato in collisione con l’altro motociclista.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.