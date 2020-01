Beppe Grillo annuncia l’annullamento delle prossime date del suo prossimo tour Terrapiattista in partenza a febbraio. “Devo purtroppo comunicarvi che sono costretto ad annullare le date del mio prossimo tour Terrapiattista, in partenza a febbraio, per un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro”.

