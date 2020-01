Cambio ai vertici della ‘Natzionale’ sarda di calcio: Vittorio Pusceddu, ex difensore del Cagliari, è il nuovo ct. Pusceddu sostituisce Bernardo Mereu, che ha deciso di dedicarsi totalmente all’Academy della società rossoblù.

“Sono onorato di essere il ct della natzionale, continuerò il progetto di valorizzare i calciatori che non hanno avuto la possibilità di mostrare il proprio vero valore. Andrò in giro a seguirli, non sono in Sardegna ma ci sono anche tanti sardi che giocano nella penisola con ottimi risultati”, sono state le prime parole del nuovo ct.

La prossima partita della Natzionale sarà il 29 maggio a Portovecchio contro la Corsica. Oggi a Cagliari è stata presentata anche la nuova associazione “Fùbalu Asd”.

“L’associazione è composta da 10 persone, professionisti e volontari. Un veicolo promozionale per far conoscere la Sardegna. L’associazione è affiliata alla Msp”, ha spiegato la presidente Stefania Campus alla presentazione che è avvenuta oggi, sabato 25 gennaio, della nuova associazione “Fùbalu Asd”; presenti all’evento anche Vittorio Sanna, Stefania Campus e Gabriele Cossu, oltre a Mereu e lo stesso Pusceddu.