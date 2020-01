“Abbiamo avuto il dominio del gioco e con l’Inter non è facile. Siamo stati bravi e portiamo via un risultato meritato, nel modo in cui volevamo”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari Rolando Maran dopo il pareggio contro l’Inter.

“Siamo andati sotto in maniera anche dubbia secondo me, ma non è cambiato il nostro atteggiamento. Dal campo sul gol si è vista una spinta importante e per questa spinta il nostro difensore non è riuscito a colpire il pallone. Nainggolan? È un valore assoluto, ha la capacità di essere trascinatore”.

