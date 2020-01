“Venerdì 24 gennaio un docente ha avuto un malore in Cittadella Universitaria. Alcuni studenti hanno prontamente chiamato i soccorsi. Quando una tutor ha chiesto di portare il defibrillatore semiautomatico si è dovuto correre al Policlinico Universitario per poterlo reperire”. Lo scrivono in una nota i rappresentanti dell’associazione universitaria Reset Unica, per chiedere direttamente al Retore di acquistare un DAE in ogni Polo e rendere così l’università cardioprotetta.

“In qualsiasi altro Polo di UniCa – spiegano i rappresentanti – lontano dagli ospedali manca anche questa possibilità, di fatto rendendo impossibile trovare un DAE che sia a portata di mano. In caso di arresto cardiaco, ogni minuto la probabilità di sopravvivenza si riduce del 10%, pertanto poter intervenire con un defibrillatore semiautomatico è fondamentale. Reset UniCa crede fermamente che non si dovesse aspettare un decesso per tornare a parlare della sicurezza degli studenti e delle studentesse nel nostro Ateneo; sicurezza che, in questo caso, riguarda anche i quasi 2000 dipendenti tra docenti e personale amministrativo e bibliotecario che animano l’Università”.

La petizione