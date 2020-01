Tragedia nel pomeriggio di ieri in località Nido dei Passeri, in Sardegna: un uomo è precipitato giù da una scogliera e dopo un volo di circa 30 metri è finto sulle rocce, morendo sul colpo.

Si tratta di un 42enne della Repubblica Ceca, sull’isola per motivi turistici: la vittima è stata identificata durante la notte dopo che i vigili del fuoco, calandosi con un verricello, sono riusciti a recuperare il corpo, rimasto incastrato sulle rocce a circa 30 metri di distanza dal punto in cui è precipitato. Le generalità complete della vittima non sono state fornite perchè la famiglia non è ancora stata informata.

Vicino al luogo dell’incidente era stata trovata una bicicletta con agganciato uno zaino che conteneva un tablet con impostata la lingua inglese e dei panini che erano stati comprati alcuni giorni fa in un supermercato della zona. L’allarme è scattato a metà pomeriggio, quando due persone che passeggiavano nella zona, affacciandosi dalla scogliera hanno visto il cadavere.

Sul posto sono arrivati i poliziotti di Carbonia, la Guardia costiera con alcuni mezzi navali e i vigili del fuoco. La Capitaneria ha inizialmente tentato di recuperare il corpo via mare, ma inutilmente.

Secondo le prime ipotesi il turista stava passeggiando in bicicletta quando, raggiunta la scogliera, si sarebbe affacciato per guardare il panorama perdendo l’equilibrio, cadendo così nel vuoto e schiantandosi sugli scogli.