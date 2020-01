Tragedia oggi pomeriggio in località Nido dei Passeri, in Sardegna: un uomo è precipitato giù da una scogliera e dopo un volo di circa 30 metri è finto sulle rocce, morendo sul colpo.

Le generalità della vittima non sono ancora state fornite: il corpo non è stato recuperato e non sono stati ancora trovati i documenti. Si ipotizza possa essere un giovane turista inglese: vicino al luogo dell’incidente è stata trovata una bicicletta con agganciato uno zaino.

Dentro gli agenti del Commissariato di Carbonia, che stanno coordinando le indagini, hanno trovato un tablet con impostata la lingua inglese e dei panini che erano stati comprati alcuni giorni fa in un supermercato della zona. L’allarme è scattato a metà pomeriggio quando due persone che passeggiavano nella zona, affacciandosi dalla scogliera hanno visto il corpo.

Sul posto sono arrivati i poliziotti di Carbonia, la Guardia costiera con alcuni mezzi navali e i vigili del fuoco. La Capitaneria ha tentato di recuperare il corpo via mare, ma inutilmente.

Adesso i vigili del fuoco, calandosi con dei verricelli, hanno raggiunto il punto in cui si trova il cadavere e lo stanno recuperando. Secondo le prime ipotesi il turista potrebbe essersi affacciato per guardare il panorama e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto.