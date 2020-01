La prima proiezione del voto in Emilia Romagna diffusa dalla Rai dà Stefano Bonaccini sostenuto dal centrosinistra al 48,2%; Lucia Borgonzoni, sostenuta dall’alleanza di centrodestra, al 45,9 per cento; Simone Benini (M5S)in una forchetta al 4,3%; Laura Bergamini (partito comunista) allo 0,5%. Il Partito democratico al 31,2%, davanti alla Lega, al 31%. Sono i dati di lista che emergono dalla prima proiezione di Swg per la7. La lista Bonaccini presidente al 7,4%, E.R Coraggiosa al 4,4%, Europa Verde al 2,8%, Più Europa all’1,3%, Volt allo 0,5%. Fdi viene data all’8,3%, FI al 2,7%, Borgonzoni Presidente al 2,1%.

Il candidato Jole Santelli, sostenuta da tutto il centrodestra è al 50,9%. Pippo Callipo per il centrosinistra si ferma al 30,7%. Carlo Tansi (lista civica) registra il 10,9%; Francesco Aiello (M5S) è al 7,5%. E’ quanto stima la prima proiezione del voto in Calabria diffusa dalla Rai.

In Calabria Jole Santelli è al 53,2%, Filippo Callipo al 30,7%, Carlo Tansi all’8,3%, Francesco Aiello al 7,8%. E’ quanto emerge dalla prima proiezione di Swg per la7 sui candidati presidente alla guida della Calabria.