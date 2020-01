La vendetta è un piatto che va servito freddo: tecnicamente è ancora di proprietà dei neroazzurri, ma ieri, contro quella che moralmente può ormai essere considerata la sua ex squadra, Nainggolan si è preso la sua rivincita.

Il quinto gol del campionato è arrivato, contro quei colori che la scorsa estate lo hanno privato del suo ruolo in tutti i loro piani; un gol che per il Cagliari ha il profumo del sesto posto.

Quella di domenica al San Siro è stata una partita perfetta per il Ninja e per la squadra, che è valsa il via libera all’avventura Europa. La squadra di Maran fa nuovamente sognare.