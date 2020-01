Sinisa Mihajlovic, che aveva annunciato pubblicamente di avere la leucemia a metà luglio dell’anno scorso, è tornato in ospedale. È stato infatti ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia ‘Seràgnoli’ per essere sottoposto a una terapia antivirale, utile per il dopo trapianto.

A un mese circa dall’intervento aveva incontrato la stampa con i medici per annunciare condizioni di salute buone.