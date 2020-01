Nuove tensioni si sono create al centro di Beirut, fuori dalla sede del parlamento dove questa mattina si terrà la tanto attesa seduta per la discussione della legge di bilancio.

Sono previsti quindi per oggi manifestazioni e sit-in indetti da movimenti di protesta popolare antigovernativo. Già da ottobre, le proteste hanno fatto in modo da rinviare la discussione parlamentare, ma questa costituisce il primo vero banco di prova istituzionale e politico del governo guidato da Hassan Diab, che si è insediato nei giorni scorsi. Per questo motivo, sono state chiuse varie strade del centro cittadino, in particolare attorno a piazza dei Martiri, piazza Riad Solh, e le strade che conducono alla centralissima ma inaccessibile piazza dell’Etoile.