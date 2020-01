La settimana comincia bene per i segni di fuoco, in particolare sul fronte sentimentale. Marte nel segno regala tanta energia anche ai single, mentre nell’ambito lavorativo potrebbero arrivare delle buone notizie. Settimana turbolenta per i segni di aria, qualcosa nell’ambito sentimentale potrebbe non andare come vorreste. I cuori solitari avranno modo di aprire il cuore a nuovi sentimenti. Le soddisfazioni sul lavoro non mancheranno, ci sarà grande entusiasmo e nuove situazioni stimolanti. Settimana buona per i segni di terra, soprattutto per l’amore, anche se potrebbero sorgere dissapori tra le coppie che hanno avuto problemi. Andrà meglio nel weekend, quando le tensioni saranno già esaurite. La settimana porta ottime prospettive di guadagno e idee innovative. Ottimo periodo per i segni d’acqua, Venere nel segno vi rende affascinanti e i single faranno molte conquiste. Chi ha affrontato una grave crisi o delle rotture in ambito sentimentale, adesso potrà tornare ad amare. In settimana potranno esserci contrasti sul lavoro, ma nulla di particolarmente importante. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: in questa settimana potreste avvertire una certa ansia, che vi farà vivere momenti di stress nella vita privata. Soprattutto nelle giornate centrali sarete in preda al nervosismo e questo vostro stato d’animo complicherà le cose col partner. I single dovranno stare calmi e cercare nuove alternative per trovare l’anima gemella. Uscite e svagatevi, le stelle invitano ad osare.

Lavoro: avrete molto lavoro da sbrigare in questa settimana, tanto da poter assorbire anche il vostro tempo libero e diminuire sensibilmente le possibilità di trascorrere del tempo con il vostro partner. Mercoledì e giovedì sentirete maggiormente la stanchezza, ma nel fine settimana vi riprenderete e riconquisterete le forze.

Toro

Amore: in questa settimana i nati del segno vivranno giornate di alti e bassi. Dopo un inizio tranquillo seguiranno alcune giornate di tensione, con picchi nella giornata di venerdì. Per fortuna tutto finirà nel weekend, quando ritroverete le energie e anche i cuori solitari potranno vivere le loro avventure in modo spensierato.

Lavoro: gli impegni delle prime due giornate della settimana vi occuperanno molto tempo, specie se rivestite ruoli di responsabilità. Positiva la parte centrale della settimana, soprattutto se dovete viaggiare per lavoro, avrete tutte le occasioni per intraprendere nuove strade che potranno assicurarvi il successo desiderato.

Gemelli

Amore: questa settimana le discussioni non mancheranno, andrete a litigare con il partner anche per cose futili, ma non mollerete la presa finché non avrete vinto la partita. Ogni incomprensione scomparirà nel weekend, quando tornerà l’intesa con la persona amata. I single potranno conoscere persone nuove con cui instaurare una bella amicizia.

Lavoro: i nati del segno saranno presi da molti dubbi circa le scelte professionali fatte nell’ultimo periodo. A fare paura sono soprattutto i cambiamenti drastici che avverranno a breve. Tuttavia, se deciderete di cambiare strada sappiate che incontrerete molte difficoltà, per cui meglio proseguire e fare in modo che tutto proceda al meglio.

Cancro

Amore: purtroppo non sarà un buon periodo per l’ambito amoroso. Questa settimana sarete inclini alla rabbia e riaffioreranno quei dubbi che non sono ancora stati risolti con il partner. Il desiderio di capire cosa volete vi porterà a sollevare polveroni per questioni di poco conto. I single potranno ricevere messaggi teneri da una persona conosciuta in vacanza.

Lavoro: l’inizio settimana è tutto concentrato sul lavoro, ma dovrete darvi una mossa per concludere trattative a vostro favore. La vostra pigrizia non passa inosservata e qualche collega potrebbe riprendervi. Non rimaneteci male, siete voi che dovete organizzarvi per rispondere alle esigenze lavorative.

Leone

Amore: sarà una settimana rivoluzionaria in cui avrete tanta intraprendenza, in particolar modo sui progetti in ambito amoroso. Qualche serata sarà dedicata allo svago con le amicizie più strette o con il partner. Il fine settimana sarà particolarmente intenso, e riuscirete a scongiurare conflitti anche col partner. Nuove conoscenze in arrivo per i single, molto interessanti.

Lavoro: Settimana ideale per porre le basi dei progetti futuri, soprattutto professionali, grazie alla rivoluzione di Urano. Qualche piccolo ostacolo non sarà un problema, dal momento che riuscirete a risolverlo senza particolari problemi e difficoltà. Con Marte a vostro favore avrete tutta la forza che vi serve per non farvi abbattere.

Vergine

Amore: settimana buona per l’amore, anche se potrebbero sorgere negligenze e dissapori decisamente marcati. L’opposizione di Venere continua a farsi sentire e di certo non facilita la comunicazione col partner. Andrà comunque meglio nel weekend, le tensioni sfumeranno e lasceranno il posto alle tenerezze. Settimana di passione per i single, mercoledì e giovedì saranno giorni da ricordare.

Lavoro: la settimana porta ottime prospettive di guadagno e idee innovative. Sarete davvero invincibili sul fronte lavorativo, tanto che potreste organizzare collaborazioni che sicuramente faranno incrementare anche la stima nei vostri confronti. Giovedì e venerdì in particolare possono essere due giornate memorabili.

Bilancia

Amore: qualcosa nell’ambito sentimentale potrebbe non andare come vorreste, tuttavia non demoralizzatevi, avrete così tanto da fare che presterete poca attenzione alle sottigliezze. I cuori solitari avranno modo di continuare una conoscenza e aprire il cuore a nuovi sentimenti, ben più profondi di quanto pensavano.

Lavoro: questa settimana le soddisfazioni non mancheranno di certo, Mercurio favorevole è pronto a regalarvi tanto entusiasmo e nuove situazioni decisamente stimolanti in cui riuscirete a sentirvi a vostro agio. Lunedì e martedì saranno due giornate particolarmente fortunate, baciate dal favore della luna. Tra mercoledì e giovedì, invece, potrebbe nascere qualche contrattempo in più.

Scorpione

Amore: questa settimana potrete contare sull’appoggio di Venere. Il pianeta dell’amore è pronto a regalarvi tante emozioni, che siate single o in coppia. Nel menàge di coppia l’affettuosità reciproca tornerà a regnare sovrana, con grande soddisfazione del partner che ricambierà ogni gesto.

Lavoro: meno fortunato, purtroppo, sarà l’ambito del lavoro: un Mercurio sfavorevole rischia di creare qualche ritardo o blocco in ufficio. Attenzione in particolar modo alle giornate di lunedì e martedì. Nel fine settimana, invece, una bella luna fortunata arriverà in vostro soccorso e vi permetterà di fare passi avanti in alcune situazioni professionali.

Sagittario

Amore: la settimana comincia con due giornate davvero fortunate sul fronte sentimentale. Da mercoledì una Venere sfavorevole rischia invece di creare qualche tensione col partner. Approfittate del fine settimana per dedicare un po’ di tempo alla vostra relazione e riuscirete a superare ogni conflitto. Marte nel segno regala tanta energia anche ai single.

Lavoro: questa settimana nell’ambito lavorativo potrebbero arrivare delle buone notizie. Le varie posizioni dei pianeti metteranno a dura prova le vostre energie fisiche e potreste aver bisogno di prendervi una pausa di relax. Nel fine settimana avrete modo da ricaricare le batterie e staccare dalla quotidianità per ritemprarvi.

Capricorno

Amore: in ambito sentimentale questa settimana non mancheranno le belle sorprese: Venere favorevole rafforza le storie di lunga data e regala alle single possibilità di incontri destinati a durare. L’intesa di coppia sarà alle stelle e ci saranno programmi piacevoli per un futuro a due. Chi ha un’attrazione può fare il primo passo senza timori.

Lavoro: continua per il segno un periodo super fortunato. Avete intrapreso un nuovo percorso lavorativo e avete tutte le carte per farcela e raggiungere il successo a cui ambite. Le giornate più stimolanti potrebbero essere quelle del fine settimana quando il contrasto tra Sole-Mercurio e la Luna accentuerà la loro concentrazione verso direzioni ancora inesplorate.

Acquario

Amore: questa settimana sarete pronti a vivere appieno i vostri sentimenti. L’oroscopo annuncia giornate piene di passione, durante le quali i single potranno fare molte conquiste e le coppie potranno consolidare il loro amore. Il fine settimana sarà pieno di sorprese, alcune saranno davvero molto gradite.

Lavoro: Mercurio nel segno è pronto a regalarvi l’occasione che aspettavate. Questa settimana potreste infatti ricevere una risposta importante oppure fare un incontro che potrebbe cambiare le carte in tavola. I liberi professionisti godranno di estro e fantasia, ad eccezione della giornata di giovedì. Nei restanti giorni potrete sfoggiare doti creative d’eccellenza.

Pesci

Amore: Venere nel segno vi regala un fascino unico e un potere seduttivo senza eguali. La vostra profonda sensibilità farà breccia nel cuore di qualcuno. Chi negli ultimi mesi ha dovuto affrontare delle rotture o delle crisi in ambito sentimentale, adesso avrà finalmente l’opportunità di ricominciare e tornare ad amare. Le giornate più fortunate saranno mercoledì e giovedì, in cui toccherete i picchi della passione.

Lavoro: in settimana potranno esserci contrasti sul lavoro, ma nulla di particolarmente importante, e a parte la giornata di lunedì tutto sembrerà sotto controllo. Avrete modo di riprendere progetti che avevate accantonato e portarli a termine traendone anche soddisfazioni economiche.