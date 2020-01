I Faith No More, che tornano per la prima volta in tour in Europa a 5 anni di distanza dall’ultima volta, annunciano l’unica tappa prevista nel nostro Paese: la band sarà infatti protagonista di un grande concerto il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI San Siro.

I Faith No More si esibiranno anche con nuove date in Gran Bretagna: il 10 giugno al Manchester Apollo, l’11 alla O2 Academy di Glasgow, il 15 alla Birmingham Academy e il 16 alla O2 Academy Brixton di Londra.

Riguardo al nuovo tour, la band ha commentato: “Dopo cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni ai denti e diversi esami della prostata, abbiamo capito che bisognava ‘cogliere l’attimo’ e riportare il nostro posteriore in tour in Europa il prima possibile!!”.

I Faith No More non tornavano in Europa dal giugno del 2015, dopo l’uscita del loro disco Sol Invictus (Ipecac/Reclamation Recordings). La raccolta ha debuttato ai vertici delle classifiche internazionali: alla #2 in Australia, alla #4 in Germania e alla #6 negli Stati Uniti e Inghilterra. Rolling Stone ha definito le dieci tracce come “trionfali”, il New Yorker l’ha considerato “un promemoria che ci ricorda la grandezza dei Faith No More e il perché sono diventati una band tale fin dagli esordi” e infine il Los Angeles Times ha detto “i Faith No More hanno un lungo trascorso per ciò che riguarda l’andare oltre le aspettative e questo è ciò che fanno anche ora con Sol Invictus”.

I Faith No More sono formati da Mike Bordin (batteria), Roddy Bottum (tastiere), Bill Gould (basso), Jon Hudson (chitarra) e Mike Patton (voce). La band, originaria di San Francisco, ha pubblicato sette album in studio: We Care A Lot (1985), Introduce Yourself (1987), The Real Thing (1989), Angel Dust (1992), King For A Day… Fool For A Lifetime (1995), Album of the Year (1997) e Sol Invictus (2015).