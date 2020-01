Due donne sono finite in ospedale per aver mangiato, per sbaglio, della mandragola: è successo nel pomeriggio di ieri a Carbonia, dove una 80enne e una 60enne sono state ricoverate al Sirai per intossicazione da cibo, ma verranno dimesse già nelle prossime ore.

La più anziana, che vive in una strada di periferia, via Risorgimento, era uscita di casa per raccogliere cicoria e altre erbe, cogliendo però, inconsapevolmente, anche della mandragola. La signora poi avrebbe cucinato la verdura, per poi portarne anche alla vicina di casa, ed entrambe, dopo aver mangiato il preparato, si sarebbero sentite male.

Trasportate poi dalle ambulanze del 118 an nosocomio, sono state tenute in osservazione, la 60enne, più grave, in osservazione in terapia intensiva, ma sembrerebbe che nessuna delle due versi in pericolo di vita.