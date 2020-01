Una situazione ormai diventata insostenibile ha portato al provvedimento restrittivo di un giovane di 17 anni, che è stato incarcerato con misura cautelare per aver maltrattato la giovane compagna 18enne e incinta, con la quale conviveva insieme ai genitori della ragazza.

Le indagini svolte dalla Polizia di Stato hanno consentito di scoprire che i maltrattamenti e le violenze avvenivano già da diverso tempo, e che si riversavano anche verso i genitori della compagna. Non solo: il 17enne, in occasione di alcune visite mediche che la ragazza doveva necessariamente fare per la gravidanza, aveva anche minacciato il personale sanitario.