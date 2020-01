La sia vita per il servizio navetta: è la forte decisione di Sandro Atzeni, sindacalista della Fp Cgil Polizia Penitenziaria e coordinatore regionale in servizio nel carcere di Is Arenas, ad Arbus.

Atzeni dal 20 gennaio scorso ha deciso di non assumere più un farmaco salvavita perchè “in assenza di precise indicazioni e rassicurazione da parte della Direzione per la riattivazione del servizio navetta e vista l’immobilità dell’amministrazione continuerò la protesta, finché la salute lo permetterà, chiedendo l’immediato urgente ripristino del servizio navetta“.

Ora, dopo una settimana dall’inizio della sua protesta, il sindacalista comincia a lamentare i primi malori.