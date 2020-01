I Carabinieri di Nurri hanno sorpreso, nell’ambito dei servizi di prevenzione a largo raggio lungo le principali vie di collegamento del Sarcidano, due persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Durante il controllo dei documenti di circolazione del veicolo, i militari hanno accertato che trasportva materiale tipo ferroso e ingombrante per conto di terzi senza le precritte autorizzazioni di legge. Il furgone e rifiuti sono stati sequestrati e sono in corso gli accertamenti per individuare sia il luogo dove è stato prelevato il materiale ferroso sia il sito destinato ad accoglierlo. I due sono stati denunciati.

I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, che hanno intensificato i controlli stradali su furgoni e autocarri per contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti che costituisce uno dei reati più diffusi in materia ambientale, proseguiranno con l’attività anche nei prossimi giorni.