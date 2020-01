Come preannunciato sul finire della scorsa settimana, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un tipo di tempo di chiaro stampo oceanico. Il flusso zonale verrà sostenuto da un’ampia depressione a ridosso dell’Europa occidentale, flusso che riuscirà a tenere a bada un’Alta Pressione che altrimenti avrebbe preso il sopravvento portando condizioni di stabilità atmosferica.

Al contrario, avremo una variabilità atmosferica piuttosto vivace, che sfocerà in un incremento dei venti occidentali e in particolare di Maestrale. Maestrale che nella giornata di martedì soffierà con raffiche localmente di burrasca nelle aree più esposte della nostra regione, Maestrale che porterà anche della nuvolosità sui settori ovest e nelle zone interne laddove non escludiamo qualche scroscio di pioggia.

Piogge che mercoledì dovrebbero focalizzarsi maggiormente sui settori meridionali della Sardegna, ma diciamo che si tratterà di fenomeni irregolari pur con qualche acquazzone localmente consistente. Le temperature caleranno di qualche grado, ma il quadro termico continuerà a essere poco consono alla stagione.

In collaborazione con Meteo Sardegna