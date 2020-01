“Il rimpatrio dei francesi che desiderano lasciare la regione di Wuhan avverrà in settimana con mezzi aerei”: lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian.

“Stiamo identificando i francesi che hanno intenzione di essere rimpatriati – ha detto Le Drian prima avere un colloquio telefonico con il suo omologo cinese – in settimana si farà il rimpatrio. Ovviamente, queste persone, all’arrivo in Francia, saranno poste in quarantena”.

Anche la Germania sta valutando la possibilità di far evacuare i suoi cittadini che vivono nella città focolaio del virus. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Adebahr, in conferenza stampa a Berlino. Sono 19 i cittadini tedeschi che “vivono, lavorano o studiano” a Wuhan. Ha poi precisato la portavoce del Ministero della Sanità che “in Germania ci sono tutti gli strumenti per riconoscere eventuali casi di infezione, isolarli e trattarli”.