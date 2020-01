Beppe Dettori e Raoul Moretti presentano a Sassari il loro nuovo disco “S’Incantu ‘e sas cordas”. La performance si terrà giovedì 30 gennaio dalle ore 20:30 a Il Vecchio Mulino di Sassari, in via Frigaglia 5.

Le corde vocali e della chitarra di Beppe Dettori si intrecciano alle corde dell’arpa elettrica di Raoul Moretti per proporre una serie di rivisitazioni in cui il repertorio tradizionale sardo confluisce in quello celtico, quello mediterraneo in quello sudamericano. Trovano anche spazio improvvisazioni, atmosfere sonore liquide, canto armonico e uso della voce come strumento e veicolo emozionale.

L’arpa elettrica di Raoul con l’utilizzo degli effetti e dei i loop è suonata con tecniche non convenzionali su cui si innesta la vocalità di Beppe che, usando la tecnica del gibberish, canta e vocalizza suoni anglofoni e orientali su melodie e ritmiche beat-box concedendo un risultato ipnotico emozionale all’ascoltatore. La decostruzione e la ricostruzione della voce, canto armonico tuvano e tibetano, si mescolano con melodie e risoluzioni sardo-mediterranee.