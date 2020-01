Settimana fondamentale per la continuità aerea da e per l’isola, il cui termine ultimo è fissato per il 16 aprile e la cui proroga è legata alla sottoscrizione dell’Europa del nuovo piano per i voli agevolati proposto dalla Regione.

La parola fine sarà scritta nel vertice Regione-Commissione Ue prevista per martedì 28 gennaio a Bruxelles, ma secondo gli ultimi aggiornamenti, l’incontro potrebbe essere rimandato.

La proroga (quarta in tre anni) riguarda la continuità nelle tratte da Cagliari e Alghero per Roma e Milano, mentre a Olbia è in vigore un altro decreto e l’unica necessità è un’altra accettazione degli oneri di servizio pubblico senza compensazioni economiche.

Le trattative di Solinas con l’Europa comunque non si fermano: il progetto della Regione prevede una doppia tariffa per residenti e turisti e il libero mercato per i non residenti nella stagione estiva. Il tema nel frattempo infiamma il dibattito politico sardo: venerdì 24 gennaio il capo della Giunta e l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde dovevano recarsi in Consiglio per riferire sulla continuità, ma già impegnati a Roma, non si sono presentati; la discussione è stata così rinviata al 4 febbraio e dovrebbe essere presente anche Solinas. L’opposizione aveva però precedentemente chiesto uno spostamento a una data precedente il 28, così alla fine della seduta hanno occupato i banchi minacciando di replicare l’azione nelle commissioni convocate nei prossimi giorni.