La Dinamo Banco di Sardegna si rituffa in Champions League per dimenticare il passo falso che sabato è costato la sconfitta casalinga con Trento. Con la qualificazione per gli ottavi di finale già in tasca, i ragazzi di coach Pozzecco si preparano ad affrontare martedì alle 20.30 al PalaSerradimigni gli israeliani dell’Hapoel Holon, nell’incontro valido per la 13/a giornata della prima fase di Champions.

Gara non facile per i biancoverdi di coppa: mentre la Dinamo giocherà per assicurarsi il primo posto del girone, al momento condiviso con il Turk Telecom, gli israeliani arriveranno a Sassari con il coltello tra i denti, decisi a conquistare una vittoria che potrebbe valere la quarta posizione e quindi il pass per gli ottavi.

Coach Gianmarco Pozzecco dovrebbe poter contare sul roster al completo, avendo a disposizione il recuperato Evans, e il nuovo acquisto, il lungo Dwight Coleby, che ha già esordito nella gara vittoriosa di Strasburgo e ha fatto intravedere contro Trento le sue potenzialità sotto le plance.