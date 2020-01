Il caso dei due ipermercati Auchan e Conad approda in Consiglio comunale di Cagliari. Il gruppo Progressisti lancia l’appello direttamente al sindaco Paolo Truzzu: “Intervenga insieme alla Regione, perché siano messi in atto tutti gli strumenti atti a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e produttivi del personale dei punti vendita – spiega il gruppo dei Progressisti -. A Cagliari sono impiegati 198 lavoratori nel punto vendita di Santa Gilla e 203 in quello di Marconi. Al momento, solo i lavoratori del punto vendita Auchan Santa Gilla di Cagliari sono già transitati in Conad, mentre gli altri, attualmente in carico alla Bdc, attendono di conoscere quale sarà il loro futuro”.

“La gestione del trasferimento dei punti vendita, che si dovrebbe concludere entro l’anno – continuano i Progressisti – sta avvenendo in maniera frammentaria, con poca chiarezza sugli interventi previsti, i tempi e i numeri relativi al completamento del passaggio del personale. Sull’operazione di acquisizione non è stato, peraltro, ancora presentato un piano industriale e organizzativo complessivo”.