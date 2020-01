Sit-in davanti alla Prefettura di Cagliari, per protestare contro l’esclusione dei pensionati dalla misura del “taglio del cuneo fiscale”.

Decine di manifestanti hanno fatto sventolare diverse bandiere del sindacato Usb e distribuito volantini in piazza Palazzo. Una delegazione ha inoltre incontrato il prefetto Bruno Corda e consegnato una lettera da inoltrare al Governo.

La lettera

“Per 7 milioni e 400mila famiglie – spiega la sigla sindacale – che vivono per lo più di pensione e che versano un’Irpef tra il 23 e il 43% (di gran lunga superiore al resto d’Europa che si attesta sotto il 10%) non è all’orizzonte nessun taglio fiscale. Per queste 7,4 milioni di famiglie con pensionati i trasferimenti pensionistici rappresentano più dei tre quarti del reddito familiare disponibile. Se pur superfluo – incalza l’Usb – rammentiamo che il grosso di queste famiglie sono residenti al sud e compresa la nostra Sardegna che sta sprofondando inesorabilmente in una crisi epocale che avrà gli esiti di una ‘bomba sociale’ che scoppierà di qui a presto se non si adotteranno dei seri correttivi”.