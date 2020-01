Incendio in un negozio in centro città che tratta la vendita di acquari, a Cagliari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Gli operatori hanno provveduto a localizzare e spegnere il rogo che si è sviluppato all’interno del locale, evitando la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale, provvedendo poi alla messa in sicurezza dell’area. Con un eletroventilatore è stato liberato l’interno della struttura dal fumo.

Le probabili cause ancora in fase di accertamento, non si esclude un corto circuito.