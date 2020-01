Incidente senza conseguenze per il baffo rosso Ac75 del team Prada-Pirelli e il suo equipaggio ieri pomeriggio di fronte a Marina di Capitana (Ca), dove nel corso di una regata di allenamento, l’imbarcazione del team italiano che l’anno prossimo tenterà l’assalto alla Coppa America.

Non è dato sapere quali siano le cause, anche perché il vento non era fortissimo, 15-20 nodi. “Nessun membro dell’equipaggio – spiega il team italiano – è rimasto ferito nell’incidente. L’albero, le vele e le attrezzature sono state recuperate dai membri del team e delle imbarcazioni di appoggio”.

Luna Rossa, varata lo scorso 2 ottobre, è stata quindi trainata fino alla sua base al molo Sabaudo, in porto, a Cagliari. “L’intero team è già al lavoro per tornare in acqua il più presto possibile e riprendere le sessioni di allenamento in preparazione delle World Series of America che si terranno dal 23 al 26 aprile”.