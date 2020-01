L’obiettivo di MEDSt@arts

Favorire l’accesso al credito per soggetti solitamente non bancabili e sostenere la creazione di nuove opportunità economiche e professionali in grado di contribuire al percorso di inclusione sociale, contrastando la disoccupazione di soggetti economicamente fragili (giovani e disoccupati). È l’obiettivo del progetto MEDSt@rts, finanziato con 2.547.935,73 euro dal programma europeo ENI CBC Med per la cooperazione transfrontaliera nel bacino del Mediterraneo nel periodo 2014-2020.

A chi è rivolto MEDSt@arts

Destinato a disoccupati, inoccupati (in particolare donne e giovani tra i 24 e i 35 anni) e imprese dell’economia sommersa, coinvolge Italia (Sardegna), Tunisia (Governatorato di Sfax), Libano (Governatorato del Sud), Grecia (Prefettura di Achaia) e Palestina.

Capofila di MEDSt@rts, la cui durata è di 30 mesi, è la Fondazione di Sardegna, che presenterà ufficialmente il progetto il 31 gennaio alle ore 9.30 nella propria sede di Cagliari, alla presenza di tutti i partner.