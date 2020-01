Ha ripetutamente palpeggiato una ragazzina di 12 anni a bordo di un filobus a Milano. Per questo, gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari a carico di un salvadoregno di 41 anni per atti sessuali su minorenne. L’uomo, dopo delle indagini della Mobile, è stato identificato come la persona che il 28 ottobre aveva costretto una ragazzina di 12 anni a subire ripetuti e insistenti palpeggiamenti a bordo dell’autobus 91 tra viale Campania e piazzale Piola.

L’episodio era stato denunciato dalla babysitter che era con la piccola lo stesso giorno e confermato dalla ragazzina in sede di audizione protetta. I poliziotti hanno avuto conferma dell’ accaduto anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere installate a bordo del mezzo e fornite dall’Atm. Il salvadoregno è stato rintracciato e posto ai domiciliari. Sono in corso indagini della Polizia di Stato per verificare se l’arrestato è anche l’autore di altri fatti come questo.