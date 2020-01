“Cerco un posto nel mio settore, l’alberghiero, è il lavoro che ho sempre svolto. Certo, a volte guardando il curriculum vedo che qualcuno si sofferma sulla mia data di nascita. Ma dalla mia parte ho tanti anni di esperienza. Ho chiuso l’ultima stagione a ottobre lavorando in Toscana, ma vorrei proprio restare in Sardegna”. A parlare è Gianni Merella, 59 anni, che da Alghero ha affrontato il viaggio verso il capoluogo, poi le file di persone, per portare il suo curriculum alle aziende che in questi giorni hanno partecipato all’International Job Meeting.

“Ho lavorato in giro per il mondo, anche negli Stati Uniti. Poi, prima per caso e poi per volontà, mi sono trattenuto ad Alghero. E ho lavorato per quindici anni in un hotel della città, ma dopo l’albergo ha chiuso e mi sono ritrovato in questa situazione, di nuovo a cercare lavoro”, racconta Gianni, che nonostante l’anni riportato sulla sua carta d’identità, continua ad avere la voglia e la speranza di farcela dei ragazzi che erano in fila con lui.