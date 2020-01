Non gli aprono un conto in banca, così decide di lanciare una bottiglia incendiaria contro l’ingresso della locale agenzia della Bper, la Banca popolare dell’Emilia Romagna. Per queste ragioni, un 42enne disoccupato si è costituito in Questura a Vibo Valentia dopo essersi dato alla fuga.

Sul posto posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno soccorso l’unico dipendente presente nei locali al momento dell’attentato, rimasto bloccato a causa delle fiamme e del fumo. Proprio grazie ai vigili del fuoco, l’uomo è stato portato fuori dal locale e condotto in ospedale per accertamenti.

Sui motivi del gesto, comunque, sono in corso le indagini della Polizia di Stato.