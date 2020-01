La statua della Madonna di Loreto, da cent’anni protettrice di tutti gli aviatori, è sbarcata in Sardegna per il Giubileo Lauretano indetto da Papa Francesco. La Madonna è arrivata all’ora di pranzo, verso le 13:30, ed è stata accolta dal neo arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi.

Il viaggio della statua è iniziato ad Ancona l’8 dicembre scorso e terminerà il 10 dicembre 2020 dopo aver toccato 20 aeroporti italiani e Cagliari è la quinta tappa dell’itinerario.

“Constatiamo con piacere nel commentare l’arrivo dell’effige in Sardegna – come tutto il settore abbia accolto con entusiasmo questa iniziativa dedicata non solo ai passeggeri e al personale di volo, ma anche a tutti i lavoratori del comparto”, ha commentato la responsabile della Direzione Aeroportuale Sardegna dell’Enac, Daniela Candido.

“Il percorso del simulacro raffigurante la Madonna pellegrina protettrice del volo unisce idealmente – ha detto – gli aeroporti d’Italia con un messaggio di pace condiviso da tutta la comunità del trasporto aereo”, così il presidente e amministratore delegato della Sogaer, Gabor Pinna.