Video choc pubblicato da Mauro Pili su Facebook: “Centinaia di migliaia di bollette chiuse in scatoloni in scantinati privati, sparse ovunque, mai consegnate e ormai scadute”, afferma il leader di Unidos. “Sono centinaia di migliaia gli utenti che attendono una bolletta che non arriverà mai perché l’appalto di consegna è stato affidato ad una società toscana della quale non si ha più alcuna notizia. I dipendenti – dice Pili – non vengono pagati da mesi, e ora queste bollette sono da buttare”.

“Si tratta di un sistema perverso – prosegue Pili – e scandaloso di una società che ha 750mila utenti. Duecento dipendenti senza stipendio – conclude Pili – e centinaia di migliaia di bollette abbandonate, questa è oggi Abbanoa”.