Il Comune ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione in concessione (6 anni con possibilità di rinnovo per un uguale periodo) di un locale commerciale di 183,56 mq al piano terra del Mercato civico di Sant’Elia, per un canone annuale a base di gara di 19.317,00 euro (IVA esclusa).

I soggetti interessati, che potrebbero essere imprese individuali, società e cooperative regolarmente costituite, dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, l’offerta economica, la cauzione provvisoria e l’attestazione di avvenuto sopralluogo (obbligatorio), entro le ore 12:30 di venerdì 13 marzo 2020 al Servizio Suape, Mercati, Attività produttive e Turismo tramite il servizio Protocollo Generale, via Crispi 2, 09124 Cagliari.

Il bando e la modulistica per partecipare alla gara, sono consultabili e scaricabili nella sezione “Documenti e dati/Bandi/Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale: CLICCA QUI per accedere al sito.