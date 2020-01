“Siamo vicini al poliziotto, alla sua famiglia e ai suoi colleghi: tutti garantiscono i detenuti, ma chi difende gli agenti?”.

Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in merito all’episodio avvenuto a Sassari nei giorni scorsi, quando il boss pugliese Filippo Griner, rinchiuso nel carcere di Bancali, in regime 41 bis, ha colpito al volto con una penna una guardia penitenziaria.

All’aggressione da parte del boss sarebbe seguito un pestaggio nei suoi confronti dagli agenti penitenziari, fatto denunciato dallo stesso detenuto e, secondo la sua versione, il pestaggio sarebbe avvenuto come ritorsione per quell’aggressione. La moglie ha denunciato il fatto ai carabinieri di Andria, in Puglia, dove risiede, e lo stesso Griner ha presentato querela contro gli agenti. Sulla vicenda indaga la Procura.