Sono passati 17 anni dall’ultima fatica musicale (2003) e ben sette da quella memorabile condivisione del palco con Max Gazzè e Malika Ayane al Mondo Ichnusa del 2013. Ora i Red Crystal, storica band sarda nata nel lontano 1986, è pronta a calcare il palco del Fabrik per presentare il nuovo album dal titolo ‘Red Crystal’.

La band, che negli anni ha dato prova di essere aperta alle contaminazioni dimostra, con questo nuovo disco, di essere pronta a captare nuovi stimoli e direzioni inedite, senza scordare quanto imparato in questi anni: la cura nei dettagli e le sonorità ricercate in grado di adeguarsi al testo e alle situazioni.

Red Crystal. “Non abbiamo voluto seguire le mode, ma abbiamo cercato, per quanto possibile, di attualizzare il nostro suono, volendo essere il più possibile coerenti con noi stessi”. I Red Crystal, capitanati dalla voce potente di Luca Puddu, propongono canzoni quadrate e con decisi passaggi ritmici creati dal basso di Maurizio Viccaro. Il singolo “Passioni Pericolose”, che anticipa l’album, tende già dalle prime note a restare ben impresso in mente e a farsi canticchiare (“…suona la cetra, senti i tuoi versi…riempire il fondo dei tuoi silenzi!”), accompagnato dalle eleganti partiture tastieristiche di Giovanni Collu. Un album strutturato e piacevole, arricchito dalla sontuosa chitarra di Matteo Piseddu.

Live. E intanto sale l’attesa per il live al Fabrik, in programma il 1° febbraio alle 22. La band eseguirà live tutti e 10 i brani presenti nell’album e alcuni brani delle precedenti pubblicazioni della band, con la partecipazione straordinaria di alcuni ex Red Crystal come Giorgio Del Rio e Daniele Cadelano. Sul palco sarà inoltre presente Andrea Morrone in qualità di Special Guest alla seconda chitarra.

