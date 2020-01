Ennesimo assalto a un furgone portavalori: durante la scorsa notte, lungo l’autostrada A/1 in provincia di Lodi, i rapinatori sono entrati in azione in stile militare, usando come barriere delle auto bruciate e chiodi sul manto stradale per bloccare il mezzo.

L’assalto però non è andato in porto perchè il furgone blindato è riuscito a ripararsi in un’area di servizio; a fare da deterrente probabilmente anche la presenza di una pattuglia della polizia. I rapinatori, circa una decina su diverse auto, fortunatamente non hanno causato il ferimento di nessuna guardia giurata.