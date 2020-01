Stiamo vivendo una stagione invernale decisamente anomala. Possiamo tranquillamente affermare che l’Inverno non si è fatto mai vedere, le ondate di freddo continuano a snobbare non soltanto l’Italia ma anche gran parte d’Europa.

Nelle ultime ore è arrivato il Maestrale, così come previsto, ma non fa freddo ed anzi, nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori più consoni all’autunno. La grande depressione nord Atlantica, che sta spazzando le Isole Britanniche, l’Europa occidentale e l’Europa settentrionale, continuerà a mantenere vivo un flusso di correnti occidentali e non mancherà il passaggio di qualche sistema nuvoloso specie nelle giornate di giovedì e venerdì.

Nubi che tuttavia non dovrebbero apportare fenomeni significativi, eccezion fatta per qualche sporadica pioggia nelle aree occidentali e settentrionali. Ma saranno fenomeni isolati e intermittenti, tipici di questo tipo di circolazione. Guardando al primo weekend di febbraio non possiamo esimerci dal dirvi che i modelli matematici di previsione confermano l’intervento di un promontorio anticiclonico nord africano i cui effetti si faranno sentire maggiormente la prossima settimana. Avremo un vero e proprio anticipo primaverile, a riprova che l’Inverno 2019-2020 non vuole proprio saperne.

In collaborazione con Meteo Sardegna