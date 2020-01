“Durante l’occupazione dell’aula da parte della minoranza sono stata violentemente e volgarmente attaccata dal decano del Consiglio regionale, l’on. Oppi. Il collega mi ha apostrofato dandomi della tonta,dicendomi che non rappresentavo nulla e che dal nulla arrivo e nel nulla devo tornare, condendo il tutto con il classico STRONZA”, la denuncia arriva, attraverso un post su Facebook, dalla consigliera regionale pentastellata Desirè Manca.

“Ma la parte peggiore sono stati i commenti sessisti sul mio aspetto, sul fatto che a suo avviso dovrei coprirmi financo a suggerire un cambio di pettinatura. Da quando frequento la politica ho subito diversi attacchi, ma una violenza sessista, misogina e volgare come quella di oggi, che nessuna persona, uomo o donna, dovrebbe subire mi fa capire che sto andando nella giusta direzione – e conclude – sono certa che questa non sarà l’ultima volta, ma se veramente credono di spaventarmi urlando e sbavando stanno perdendo il loro tempo”.

Liberu esprime solidarietà nei confronti della politica grillina, reputando “gravissime aggressioni sessiste di questo tipo e a maggior ragione nell’aula in cui dovrebbero lavorare i politici eletti dai cittadini, che dovrebbero fare le leggi per farci vivere in una società milgiore”.