I Foals sono un gruppo inglese nato a Oxford nel 2005. “Antidotes” è il titolo del loro album di debutto, prodotto da Dave Sitek, membro dei Tv on The Radio e produttore degli Yeah Yeah Yeahs. Il disco ottiene subito un ottimo successo in UK e si posiziona alla #3 della UK Album Chart.

La band pubblica nel 2010 il secondo album intitolato “Total Life Forever” e riceve una nomination ai Mercury Prize 2010, mentre il singolo “Spanish Sahara” viene riconosciuto come miglior canzone agli NME Awards nel 2011.

“Holy Fire” è il titolo del terzo album anticipato dal singolo “Inhaler”, premiato come miglior canzone agli NME Awards nel 2013 e seguito nel 2015 dal quarto album “What Went Down”, subito alla #3 della UK Album Chart e premiato come miglior album agli NME Awards del 2014.

I Foals ricevono nel 2016 la loro prima nomination ai Brit Awards come miglior gruppo inglese.

Nel 2019 tornano con ben due album: “Everything Not Saved Will Be Lost Part 1” uscito a marzo e vincitore del premio “Best Album” ai Q Awards e “Everything Not Saved Will Be Lost Part 2” uscito a ottobre.

“Everything Not Saved Will Be Lost” è stato accolto con grande entusiasmo dalla critica e dai fan e i singoli estratti hanno conquistato le classifiche radiofoniche. “Part 1” ha debuttato in seconda posizione nella classifica degli album in UK e ha fatto guadagnare alla band una nomination ai Mercury Prize Award, mentre “Part 2” ha debuttato in prima posizione nella medesima classifica.

Dopo aver suonato sui palchi di tutto il mondo i Foals sono pronti a tornare in Italia per due date estive: il 23 giugno 2020 al Rock In Roma (Roma) e il 24 giugno 2020 a Sexto N’Plugged (Sesto Al Reghena, PN).