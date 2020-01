L’ipotesi formulata dal pm Daniele Caria è omicidio stradale: la Procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sulla morte di Clementina Spalma, la 49enne di Capoterra (Cagliari) travolta e uccisa da un’auto pirata ieri notte lungo viale Marconi, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena.

Si cerca di capire perché la donna fosse lì alle 2 del mattino

Gli agenti della Polizia municipale sono al lavoro per ricostruire per capire da dove arrivava e perché si trovava sul ponte tra Cagliari e Quartu alle 2 quando l’auto pirata l’ha investita. La donna viveva a Capoterra ed era nota alle forze dell’ordine per un arresto avvenuto nel 2007.

La polizia municipale sta visionando i filmati delle telecamere della zona. L’occhio elettronico potrebbe aver ripreso l’incidente o l’auto in fuga. Al momento, però, non sarebbero stati trovati elementi utili all’individuazione.