“Gli imputati di questo processo sono stati sottoposti alla gogna mediatica e poi abbandonati a loro stessi. Oggi gli atti processuali ci restituiscono la verità: le testimonianze non hanno avvalorato nulla dell’impianto accusatorio, nei corsi frequentati si cercava solo il benessere, si faceva meditazione”. Con queste parole del legale Angelo Magliocchetti davanti ai giudici del tribunale di Nuoro ha motivato la richiesta di assoluzione per la sua assistita, l’architetta Lucia Dettori, 52 anni di Orgosolo, a processo con altri sette persone per la vicenda della presunta psico-setta Onde Delta.

La vicenda

Dettori è indicata dall’accusa come fondatrice e guru del gruppo. A tutti viene contestata l’associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo della professione di medico e psicologo. “Lucia Dettori è stata derisa come una santona e considerata una ‘rovina famiglie’. Ma tutte le testimonianze ci dicono il contrario – ha ribadito il difensore – Mai nei corsi frequentati si facevano attività legate alla psicoterapia, né si consigliava l’uso di droghe o si prescrivevano farmaci. La tecnica messa in atto, secondo le prove testimoniali, era ben altra e solo di tipo meditativo”. A confutare l’accusa di associazione a delinquere è stato invece un altro difensore, l’avvocato Mario Lai.

“Una imputazione del genere non è comprensibile – ha chiarito – l’associazione a delinquere è contestata dal dicembre 2014, ma tutte le testimonianze su cui è stata formulata l’accusa parlano del periodo che va dal 2009 al 2012”. Nella sua requisitoria il Pm Giorgio Bocciarelli aveva sollecitato la condanna a 4 anni per Lucia Dettori e il suo compagno Luigi Franceschini, 46 anni di Pesaro; 2 anni e 6 mesi per Christian Cesaroni, 40 anni di Urbino, Stefania Seddone, 46 anni di Nuoro, e Michela Dettori, 61 anni, sorella di Lucia; 1 anno e 6 mesi per Angela Golosio, 39 anni di Mamoida, Pasqualina Dettori, 64 anni, l’altra sorella di Lucia, e Marta Pasqualin, 38 anni di Treviso. La sentenza è attesa per il 26 febbraio prossimo.