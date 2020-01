Ancora un caso di pedopornografia. Diversi dispositivi informatici e migliaia di file sono stati sequestrati dalla Polizia postale del Friuli Venezia Giulia.

L’operazione, denominata ‘Noodles’, è scattata in seguito a una denuncia in cui veniva segnalato un account Facebook su cui era stata pubblicata una fotografia di minori a cui erano seguiti commenti a sfondo sessuale. Il tutto si è concluso con l’arresto di una persona. Sono sei invece sono gli indagati.

Le perquisizioni, eseguite in simultanea in Fvg e estese anche Veneto, Lombardia, Liguria, Lazio e Campania, hanno impegnato 30 uomini e portato all’arresto in flagranza per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, un uomo di 66 anni della provincia di Viterbo.