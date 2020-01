Lo ha deciso la giudice del Tribunale di Cagliari, Stefania Selis: assolti con formula piena i quattro imprenditori del settore del catering accusati di aver turbato le gare per il servizio mense ospedaliere cagliaritane e quello per la mensa scolastica di Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari.

Cosa è successo

Camera di consiglio ha quindi fatto cadere le accuse mosse dal pubblico ministero Enrico Lussu nei confronti di Marco Salis, 56 anni, della madre Claudina Altea, di 74, Stefano Salvino Poli, di 55, e Andrea Iacoppe, di 42, questi ultimi imputati solo di falso. L’indagine era partita nel 2011, quando un esposto aveva fatto scattare gli accertamenti della Procura in merito ad una gara per il servizio di preparazione dei pasti dei pazienti di vari ospedali cagliaritani a cui avevano partecipato delle aziende costituite in consorzio.

Per il pm Lussu l’appalto era stato turbato: tanto che aveva chiesto la condanna a un anno e nove mesi di carcere per l’imprenditore Salis e un anno e mezzo per la madre. La stessa pubblica accusa, invece, aveva sollecitato l’assoluzione per altri due imprenditori. Di diverso avviso erano stati i difensori Maurizio Scarparo e Riccardo Caboni che avevano difeso la titolare della società Altea Claudina ed il figlio, titolare della Cocktail Service, ribadendo che il bando era stato rispettato da tutti i partecipanti. Oggi la sentenza che ha assolto tutti.