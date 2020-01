Maxi tamponamento in via Peretti a Cagliari. Un camion e cinque auto sono rimaste coinvolte. Ci sono feriti. I vigili del fuoco sono sul posto per soccorrere i passeggeri e mettere in sicurezza la strada.

Cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18:15. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. La dinamica è stata parzialmente ricostruita: un camion ha tamponato un’auto e a sua volta altre quattro sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena. Otto i feriti, soccorsi dal personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.