I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 18.20 in via Euclidea Olbia per l’incendio di un’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme rapidamente evitando la propagazione del fuoco verso altre auto.

Successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sul posto anche la Polizia di Stato.