Quattro spacciatori sono stati arrestati per l’attività di spaccio in piazza Del Carmine, a Cagliari.

Le indagini effettuate dai poliziotti hanno permesso di documentare diversi acquirenti e fornitori della droga. L’attenzione degli investigatori si è concentrata in particolar modo su due cittadini extracomunitari, Abdou Darboe, e Jallow Hamidou, già conosciuti nelle forze dell’ordine per alcuni episodi sempre legati allo spaccio di droga.

Il modus operandi dello spaccio in piazza Del Carmine

Ognuno dei arrestati aveva uno specifico ruolo: c’era chi prelevava lo stupefacente da altro luogo, chi riceva il denaro dagli acquirenti della droga, stupefacente che oltretutto non veniva mai consegnato di persona, ma poggiato o per terra o su una apposita panchina. Non solo stranieri immischiati nel traffico di droga: sono stati arrestati anche due cagliaritani, Alessandro Pircu e Daniele Palla.

“I due giovani cagliaritani, secondo quanto si legge dalla nota inviata dalla Polizia – sin dalle fasi iniziali dell’attività di osservazione indirizzavano i numerosi acquirenti dello stupefacente verso i fornitori stranieri, accompagnandoli e in altre occasioni rendendosi autori direttamente della cessione dello stupefacente”.