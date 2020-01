C’è anche un personal trainer cagliaritano tra i cinquanta indagati nella maxi inchiesta condotta a livello nazionale dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli Piceno e dal Nas culminata con un sequestro ingente di farmaci dopanti provenienti dall’Est Europa.

L’uomo, un 47enne di Sestu, nell’hinterland di Cagliari, avrebbe recuperato i medicinali illegali per uso personale. I militari dell’Arma hanno cercato di rintracciarlo nella sua abitazione per effettuare la perquisizione delegata dalla Procura di Ascoli, ma in casa non c’era. Il personal trainer è indagato per ricettazione e utilizzo di farmaci dopanti.