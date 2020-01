“Siamo bloccati in nave Costa senza sapere il ufficialmente il motivo”. Lo scrivono i turisti della nave Costa Crociere ferma a Civitavecchia in porto con un sospetto caso di coronavirus. A bordo, confermato da fonti contattate dalla redazione Cagliaripad, ci sono diverse famiglie sarde. Non è ancora chiaro quale sia la procedura da adottare.

Il protocollo ministeriale dovrebbe prevedere, per eventuali pazienti a cui dovesse essere diagnosticato il virus 2019-nCoV, il ricovero nel reparto di malattie infettive dell’ospedale della regione dove si trovano (in questo caso Roma).

In sede di task-force, è stato confermato che in ogni regione esiste comunque una struttura con un reparto di malattie infettive.

Intanto, su Twitter, le immagini dei turisti sulla crociera: persone sfiancate e sedute un po’ ovunque, che affollano con i propri bagagli i corridoi della nave. E poi foto delle forze dell’ordine sulla banchina del porto scattate dall’alto.