Domenica 2 febbraio alle 18 va in scena a Domusnovas “Conchiattu”, lo spettacolo in lingua sarda e italiana del gruppo Ludu, con Diego Deidda e Lorenzo Lepori. L’evento è ospitato da Casa Emmaus e si terrà alla Casa della Musica in via Bruno Buozzi.



Casa Emmaus è un’associazione di volontariato, una casa, una famiglia per circa 6000 ragazzi, che si prende cura di persone che si trovano in situazione di grave marginalità sociale e in particolare di persone con problemi psichiatrici, dipendenze patologiche, detenuti, gravi povertà, migranti e minori. Il concerto teatrale “Conchiattu” sarà rivolto in particolare ai ragazzi dell’associazione Casa Emmaus ma aperto anche al pubblico esterno.

La trama

“Conchiattu” è la storia di un miserrimo compagno di esistenza, abbandonato da Dio nella landa deserta del Sinis. Conchiattu è un ultimo della società, un uomo dai tratti primitivi la cui storia è narrata liricamente con purezza, ingenuità e freschezza. Un uomo che sta a metà strada tra il mondo animale e la divinità.

La messa in scena

Di Diego Deidda e Lorenzo Lepori. Prevede l’utilizzo della musica dal vivo, le ambientazioni sonore, la recitazione e l’azione scenica. I brani originali hanno la firma di Diego Deidda e Lorenzo Lepori: senza l’appartenenza a un solo genere, il repertorio spazia liberamente tra gli stili offrendo un’ampia varietà musicale. Il testo dello spettacolo è ispirato all’opera in lingua sarda di Salvatore Baldino “Sa Giorronnada ‘e Conchiattu”. L’invenzione di questo personaggio, le sue sembianze e le sue attitudini grottesche, il suo rapporto così ravvicinato con gli esseri più umili del creato e con ciò che vi è di più sacro, rendono questa opera unica nel suo genere nell’intero panorama letterario sardo.