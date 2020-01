Il vertice Regione-Commissione Ue che si terrà il 3 febbraio nella capitale, si svolgerà presso il Dipartimento politiche europee di Palazzo Chigi, dove il presidente del Consiglio intrattiene solitamente i rapporti tra governo e istituzioni europee.

L’incontro a Roma arriva dopo una serie di interlocuzioni tra la Sardegna e l’Europa, vista l’obbligatorietà di sentire tutti i portatori di interesse, ma tra questi vi sono anche le compagnie aeree.

L’assessorato dei Trasporti infatti negli ultimi giorni ha convocato i rappresentanti dei vettori aerei Alitalia, Air Italy, Easy Jet, Volotea, Ryanair e infine l’Ibar (The Italian Board of Airline Representatives), che rappresenta 54 tra compagnie nazionali e internazionali, per discutere di dimensionamento, schema del progetto e politica tariffaria.

Durante il mese appena trascorso sono state consultate anche le società di gestione degli aeroporti.